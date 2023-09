Unfälle Erneute Bergtragödie in Pakistan Von dpa | 07.09.2023, 13:53 Uhr | Update vor 43 Min. Gasherbrum IV Foto: epa anp Norit K2 Exp/Ho/epa anp/dpa up-down up-down

Rund einen Monat nach dem Tod eines Bergträgers am K2 ist es in Pakistan erneut zu einer Tragödie an einem Berg gekommen. Ein Mann kam durch einen Sturz ums Leben.