Werksgelände von Mercedes-Benz Foto: Julian Rettig/dpa up-down up-down Nahe Stuttgart Ermittlungen nach tödlichen Schüssen in Mercedes-Werk Von dpa | 12.05.2023, 04:09 Uhr

Ein Mann schießt auf zwei Kollegen, sie sterben - so soll es sich am Donnerstag in einer Werkshalle bei Mercedes-Benz ereignet haben. Der Tatverdächtige ist im Gefängnis. Wichtige Fragen sind offen.