28 verletzte Polizisten am Vortag Eritrea-Festival in Gießen geht weiter: Polizei „auf alle Eventualitäten vorbereitet" Von dpa | 08.07.2023, 13:54 Uhr

Die Polizei hat mindestens 100 Menschen beim umstrittenen Eritrea-Festival in Gießen in Gewahrsam genommen. Dabei wurden selbst 28 Polizisten verletzt. Die Polizei ist auch am Sonntag mit Hunderten Kräften im Einsatz.