Hilfsorganisationen rufen zu Spenden für Erdbeben auf. Foto: Imago Images/ Pacific Press Agency up-down up-down Erdbeben in Türkei und Syrien Warum Hilfsorganisationen lieber Geld als Sachspenden haben wollen Von Pia Hinrichs | 09.02.2023, 15:35 Uhr

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat in den vergangenen Tagen viele Menschen zum Spenden bewegt – immer wieder werden zudem private Spendenpakete in die Krisengebiete geschickt. Doch warum raten Hilfsorganisationen dringend von Sachspenden ab?