Mitglieder einer Familie halten sich an einem Feuer warm, während ein Rettungsteam in einem zerstörten Gebäude nach ihren Angehörigen sucht. Foto: dpa/Francisco Seco up-down up-down Inzwischen 42.000 Tote Zehn Tage nach der Erdbeben-Katastrophe: 13-Jähriger aus Trümmern gerettet Von dpa | 16.02.2023, 13:45 Uhr

Auch am zehnten Tag nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien zahlt sich die anhaltende Suche nach Überlebenden unter den Trümmern aus. Jedoch steigt auch die Zahl der Toten weiter an. So ist die aktuelle Lage.