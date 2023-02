Während die schwedische Bevölkerung Energie spart, steigt der Verbrauch bei den Royals im Durchschnitt. Foto: IMAGO IMAGES/TT up-down up-down Steigende Energiekosten Die Schweden sparen Strom – und beim König steigt der Energieverbrauch Von Rebecca Niebusch | 10.02.2023, 12:30 Uhr

Auch in Schweden ist im Winter Energie sparen angesagt. Die schwedische Königsfamilie hat sich an den Vorsatz nicht gehalten; in ihren Schlössern stieg der Stromverbrauch im Durchschnitt.