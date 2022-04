Becker-Prozess in London FOTO: Tayfun Salci Prozesse Endspiel für Boris Becker vor Gericht Von dpa | 05.04.2022, 08:41 Uhr | Update vor 8 Min.

Einst hechtete sich Boris Becker in London in die Herzen der Tennisfans. Nun droht ihm in der britischen Hauptstadt im schlimmsten Fall sogar eine Haftstrafe. Wie konnte das passieren?