«Anne Will» Ende einer Talk-Ära: Schluss für „Anne Will" im Ersten Von dpa | 13.01.2023, 16:49 Uhr

Sie ist eine der bekanntesten Polittalkerinnen und will ab 2024 etwas Neues machen: Anne Will beendet zum Jahresende ihre Sendung im Ersten. Was kommt künftig nach dem „Tatort“?