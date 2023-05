Eurovision Song Contest Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa up-down up-down Song-Contest Elton verkündet Punkte deutscher Jury im Eurovision-Finale Von dpa | 10.05.2023, 16:26 Uhr

„12 points of the German Jury go to...“ - Diesen Satz hatte die vergangenen sieben Jahre Barbara Schöneberger gesagt. Nun wird Elton Punktesprecher.