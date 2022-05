Die Eisheiligen Mitte Mai geben dem Frühling oft einen Dämpfer. (Symbolbild) FOTO: imago-images/Beautiful Sports Kälteeinbruch oder Sommerwetter? Eisheiligen 2022: So wird das Wetter im Norden Von Laurenz Constantin Blume | 09.05.2022, 17:42 Uhr

Im Mai warten die „Eisheiligen“ vom 11. bis zum 15. Mai darauf, dem Frühling einen Strich durch die Rechnung zu machen. Doch in diesem Jahr scheint alles anders – auch in Norddeutschland. So wird das Wetter während der Eisheiligen.