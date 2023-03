Erdbebenkatastrophe in Syrien Foto: Omar Sanadiki/AP/dpa up-down up-down Katastrophe Ein Monat nach den Beben - „Die Zukunft ist vorbei“ Von dpa | 05.03.2023, 11:33 Uhr

Geisterstädte, bereit zum Abriss. Hunderttausende Obdachlose. Zelte am Straßenrand. An eine Rückkehr zur Normalität ist in der Grenzregion der Türkei und Syriens nach den Beben nicht zu denken.