Eine Draglesung für Kinder und wütende Proteste Von dpa | 14.06.2023, 08:45 Uhr

Selten dürfte eine Lesung für Kinder in einer Bibliothek so viel Aufmerksamkeit bekommen haben wie in München. Doch warum?