Feuer in Hamburger Flüchtlingsunterkunft Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Hamburg Ein Toter bei Feuer in Flüchtlingsunterkunft Von dpa | 14.02.2023, 10:43 Uhr

Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Winterhude ist die Identität des Toten weiter ungeklärt. Bekannt ist nur, dass es sich um einen Mann handelt. Die Ermittlungen dauern an.