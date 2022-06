Der bei Braak ausgesetzte Schäferhundmischling FOTO: Polizei Hund ausgesetzt Verängstigter Hund an norddeutscher Kreisstraße ausgesetzt Von Peter Wüst | 14.06.2022, 10:18 Uhr

Ein verängstigter Hund wurde am Pfingstmontag an einer norddeutschen Kreisstraße ausgesetzt. Nun gibt es erste Ermittlungsansätze. Was jetzt mit dem Hund passiert.