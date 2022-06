Sylt ist Sehnsuchtsort vieler: Wer hier ein Haus sucht, braucht Geld. FOTO: dpa Immobilien kaufen Die teuerste Ferienregion Deutschlands liegt in Norddeutschland Von Lea Sarah Pischel | 14.06.2022, 17:45 Uhr

Verstärkt durch die Corona-Pandemie sind Eigentumswohnungen in Ferienorten beliebt. Aber: Das ist teuer, besonders in einer Region in Norddeutschland. Wo man besonders tief ins Portemonnaie greifen muss.