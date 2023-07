Eichenprozessionsspinner Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Umwelt Eichenprozessionsspinner profitiert vom Klimawandel Von dpa | 20.07.2023, 10:11 Uhr

Am Waldrand und in Straßenbäumen fühlt er sich besonders wohl: Der Eichenprozessionsspinner hat sich fast überall in Deutschland ausgebreitet. Dabei profitiert der Wärmeliebhaber vom Klimawandel.