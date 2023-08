Schweiz Dreister Diebstahl auf 2350 Metern Höhe im Kanton Wallis Von dpa | 27.08.2023, 13:58 Uhr Dreister Diebstahl auf 2350 Metern Höhe Foto: --/Verein IG Klettersteig /dpa up-down up-down

Der Verein IG Klettersteig in Leukerbad unterhält einen Weg in die Berge. Einen aufgestellten Spendenkasten in lichter Höhe haben Unbekannte nun geknackt. „Eine Frechheit“, empört sich der Vereinsvorstand.