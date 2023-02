Drogenfahndung Foto: Uncredited/NZ Police/AP/dpa up-down up-down Kriminalität Drei Tonnen Kokain im Meer: Rekord-Drogenfund vor Neuseeland Von dpa | 08.02.2023, 09:05 Uhr

Immer wieder stoßen Ermittler in internationalen Gewässern auf große Mengen illegaler Substanzen - doch was Behörden jetzt in Neuseeland aufgetan haben, geht über die Vorstellungskraft vieler hinaus.