Drei Frauen getötet Foto: Richard Vogel/AP/dpa up-down up-down Kriminalität Drei junge Frauen in Nobelviertel von Los Angeles getötet Von dpa | 29.01.2023, 12:14 Uhr

Wieder ein tragischer Fall von Waffengewalt in den USA: In Los Angeles sterben drei Frauen in der Nähe der Villengegend Beverly Hills: Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.