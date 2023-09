TV-Tipp Doku über die Soul-Legende Roberta Flack bei Arte Von dpa | 06.09.2023, 15:28 Uhr | Update vor 1 Std. «Roberta Flack: Legende des Soul» Foto: -/La Lutta Productions/ARTE Fran up-down up-down

„Killing Me Softly With His Song“ war ihr größter Erfolg. Die amerikanische Sängerin Roberta Flack gab schwarzen Frauen in der Musikindustrie eine Stimme. Eine Doku zeichnet ihre Karriere nach.