Arnold Schwarzenegger Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa up-down up-down Streaming Doku auf Netflix: Schwarzenegger über Höhen und Tiefen Von dpa | 08.06.2023, 15:18 Uhr

Weniger Muskeln, mehr Worte: In „Arnold“ zeigt sich Action-Star Arnold Schwarzenegger von einer anderen Seite. In der dreiteiligen Doku bei Netflix spricht er über wichtige Momente in seinem Leben.