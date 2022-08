Die Umbauten sind in vollem Gange. Foto: Hendrik Schmidt/dpa FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Dessauer Marienkirche Dieter Hallervorden bekommt ein neues Theater Von dpa | 18.08.2022, 15:08 Uhr

In seinem neuen Theater in Dessau will Dieter Hallervorden ein buntes und abwechslungsreiches Programm anbieten. Prominente Künstler wie Richy Müller, Hannelore Hoger oder Sebastian Fitzek werden kommen.