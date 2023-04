Dieter Bohlen hat eine weitere Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ angekündigt. Foto: dpa/Henning Kaiser up-down up-down Castingshow auf RTL „Kein Aprilscherz“: Dieter Bohlen kündigt weitere Staffel von „DSDS“ an Von dpa | 02.04.2023, 07:52 Uhr

Eigentlich sollte „Deutschland sucht den Superstar“ in diesem Jahr in die letzte Runde gehen. Doch nun kündigt Juror Dieter Bohlen eine Fortsetzung an. RTL hat sich auch bereits geäußert.