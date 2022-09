Dieser Brief wurde jetzt versteigert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Große Versteigerung Dieser über 160 Jahre alte Brief aus Hamburg ist 180.000 Euro wert Von dpa | 24.09.2022, 15:50 Uhr

Ein Brief, der von Hamburg bis nach New York gereist war, wurde jetzt für 180.000 Euro versteigert. Deshalb ist das Schreiben so besonders.