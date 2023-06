«Die Chefin» Foto: Michael Marhoffer/ZDF/dpa up-down up-down Einschaltquoten „Die Chefin“ hängt die Konkurrenz ab Von dpa | 10.06.2023, 12:23 Uhr

Die Schauspielerin Katharina Böhm hat als „Die Chefin“ im ZDF das größte Publikum am Freitagabend zur Primetime an die Bildschirme gelockt. Dagegen kam das Erste mit einer Komödie nicht annähernd an.