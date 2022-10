Frankfurter Buchmesse Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa up-down up-down Branchentreff Die Buchmesse in Frankfurt wird eröffnet Von dpa | 18.10.2022, 12:31 Uhr

Die Frankfurter Buchmesse könnte so politisch werden wie lange nicht. Angesichts zahlreicher Krisen will die weltgrößte Bücherschau einen Raum für demokratischen Austausch schaffen. Zur Eröffnung am Abend wird royaler Besuch erwartet.