Deutschland größtes Jugendgefängnis ist in Hameln in Niedersachsen. Rund 390 Jugendliche und junge Männer sind derzeit dort inhaftiert. Foto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Rund 390 Insassen in Hameln Pubertät im Knast: So läuft der Alltag in Deutschlands größtem Jugendgefängnis Von dpa | 19.05.2023, 14:40 Uhr

Rund 390 Jugendliche und junge Männer sind derzeit in Deutschlands größtem Jugendgefängnis im niedersächsischen Hameln inhaftiert. Zuletzt mussten die Plätze in der Untersuchungshaft aufgestockt werden. So sieht der Alltag der jungen Insassen aus.