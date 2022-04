Die Eltern der verschwundenen Maddie geben die Suche nach ihrer Tochter nicht auf. (Archivfoto) FOTO: Mário Cruz/LUSA/dpa Staatsanwaltschaft in Portugal Deutscher Verdächtiger im Fall "Maddie" offiziell beschuldigt Von dpa | 22.04.2022, 09:54 Uhr

Neue Entwicklung um die verschwundene „Maddie“: In Portugal wurde jetzt ein deutscher Verdächtiger offiziell beschuldigt. Der Name des in Deutschland in Haft sitzenden Verdächtigen fiel aber nicht.