Panorama Deutscher Obdachloser stirbt am Petersplatz Von dpa | 25.11.2022, 16:52 Uhr

Ein obdachloser Mann aus Deutschland ist am Petersplatz in Rom gestorben. Der Mann wurde am Freitagmorgen tot an dem bekannten Säulengang in der Nähe des Petersdoms gefunden, wie der Vatikan bekannt gab.