Lord of the Lost Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Song Contest Deutsche ESC-Teilnehmer noch „ganz entspannt“ Von dpa | 09.04.2023, 11:52 Uhr

In gut einem Monat ist das Finale des Eurovision Song Contest. Für Deutschland tritt die Hamburger Rockgruppe Lord of the Lost an. Die Songs von zwei Ländern gefallen dem Sänger der Band besonders gut.