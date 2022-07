ARCHIV - James Caan ist tot. Der Schauspieler ist mit 82 Jahren gestorben. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa FOTO: Richard Shotwell up-down up-down Mit 82 Jahren „Der Pate“-Star James Caan gestorben Von dpa | 07.07.2022, 20:30 Uhr | Update vor 27 Min.

Er war einer der ganz großen Stars in Hollywood. Unvergessen ist er als Sonny Corleone in „Der Pate“. Auch in Filmen wie „Rollerball“ oder „Misery“ glänzte der Schauspieler.