Es hat ausgedient: Das NDR-Landesfunkhaus in Kiel: Foto: IMAGO/Winfried Rothermel up-down up-down Sender plant Umzug in Kiel NDR verlässt Landesfunkhaus: Was die Gründe dafür sind – und wohin Von Henning Baethge | 01.09.2022, 20:00 Uhr

Der Norddeutsche Rundfunk in Kiel will umziehen. Der jetzige Standort am Schlossplatz genügt den technischen Anforderungen nicht mehr. Wann der Umzug stattfindet – und wohin es gehen soll.