Dharmender Pingal schlug bewaffnete Räuber mit diesem Pizzaschieber auf die Schulter und verjagte sie aus seiner Pizzeria. Den beschädigten Pizzaschieber will der 56-Jährige nicht austauschen, sondern selbst reparieren. Foto: Jean-Charles Fays up-down up-down „Ich würde es immer wieder machen“ Mit Pizzaschieber: Pizzabäcker schlägt bewaffnete Räuber in die Flucht Von Jean-Charles Fays | 27.12.2022, 10:17 Uhr

Zwei Räuber scheiterten im November an der Widerborstigkeit des Pizzabäckers Dharmender Pingal von der Pizzeria Alberto in Osnabrück. Die maskierten Männer betraten kurz vor Ladenschluss das kleine Restaurant und bedrohten den 54-Jährigen mit einer Schusswaffe. Warum er selbst in den Angriffsmodus wechselte, anstatt das Geld herauszurücken.