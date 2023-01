US-Schauspieler Dave Bautista Foto: Vianney Le Caer/Invision via AP/dpa up-down up-down Schauspieler Dave Bautista: „Möchte dramatischere Sachen machen“ Von dpa | 06.01.2023, 17:49 Uhr

Der „Guardians of the Galaxy“-Star kehrt erneut in seiner Rolle als Drax der Zerstörer auf die Kinoleinwand zurück. Und wie soll es danach für ihn weitergehen? Er hat da gewisse Vorstellungen.