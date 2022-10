Rapper Eminem Foto: Amy Harris/Invision/AP/dpa up-down up-down Musik Das Unterschicht-Wunderkind: Rapper Eminem wird 50 Von dpa | 17.10.2022, 07:03 Uhr

Keiner hat so eine blitzblanke amerikanische Aufstiegsgeschichte zu bieten: Eminem hat von den dunkelsten Ecken Detroits aus die Rapwelt verändert. Auch Barack Obama wandte sich in entscheidenden Momenten an Eminems Musik.