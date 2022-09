Pflanzenschutzmittel E 605 wird versprüht Foto: dpa up-down up-down Kriminalgeschichte Das „Schwiegermutter-Gift“: Erster E-605-Mord vor 70 Jahren Von dpa | 25.09.2022, 11:03 Uhr

E 605 - das war in Westdeutschland noch in den 1980er Jahren ein Synonym für Giftmord. Das erste Opfer des Pflanzenschutzmittels gab es 1952 in einer Kleinstadt am Rhein.