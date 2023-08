Film „Das Kino ist zurück“ - Branche im Aufwind Von dpa | 24.08.2023, 11:52 Uhr Kino Foto: Hannes P. Albert/dpa up-down up-down

Nach den Einbußen der Pandemie-Zeit sind Kinos in Deutschland auf hoffnungsvollem Weg. Die Filme locken wieder mehr Publikum an. Beim Ticketverkauf will die Branche noch einen draufsetzen.