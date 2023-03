Oscars - The Daniels Foto: Chris Pizzello/Invision/AP up-down up-down 95. Academy Awards Daniel Kwan und Daniel Scheinert gewinnen Regie-Oscar Von dpa | 13.03.2023, 04:25 Uhr

Daniel Kwan und Daniel Scheinert haben den Oscar für die beste Regie erhalten. Die beiden 35-jährigen US-Amerikaner wurden für ihre Arbeit an „Everything Everywhere All at Once“ ausgezeichnet.