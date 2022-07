Teilnehmer der CSD-Parade in Leipzig. Foto: Sebastian Willnow/dpa FOTO: Sebastian Willnow up-down up-down Gesellschaft CSD-Paraden in Metropolen: Priester in München dabei Von dpa | 17.07.2022, 14:12 Uhr

Queere Paraden gab es am Wochenende etwa in Leipzig, Frankfurt, Rostock. Die Outfits waren oft bunt. Ungewöhnlich war der Auftritt eines Mannes ganz in Schwarz in München.