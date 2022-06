FOTO: Georg Wendt up-down up-down ARCHIV - Alexander Klaws, Sänger und Schauspieler. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild Theater Corona: Klaws fehlt bei Bad-Segeberg-Premiere als Winnetou Von dpa | 23.06.2022, 18:23 Uhr

Nun steht es fest: Winnetou-Darsteller Alexander Klaws kann wegen seiner Corona-Erkrankung an diesem Samstag nicht bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg zur Premiere von „Der Ölprinz“ auftreten. „Wir sind alle unheimlich traurig und enttäuscht, dass Alex nicht dabei sein kann“, sagte Geschäftsführerin Ute Thienel am Donnerstag. Für Klaws springt Sascha Hödl ein, der bei der Generalprobe am Freitag sowie bei der Premiere und der Vorstellung am Sonntag den Apachen-Häuptling verkörpert. Er probt die Rolle seit fünf Tagen.