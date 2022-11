Peking Foto: Andy Wong/AP/dpa up-down up-down Pandemie China riegelt Peking Universität wegen eines Corona-Falls ab Von dpa | 16.11.2022, 09:07 Uhr

Unbeirrt hält China an seiner Null-Covid-Strategie fest - trotz wachsenden Unmuts in der Bevölkerung. Nach der Entdeckung eines einzigen Corona-Falls auf einem Campus in Peking reagieren die Behörden mit drastischen Maßnahmen.