Die Single „Roller“ von Apache 207 hat „Last Christmas“ überholt. Foto: -/Sony Music/dpa up-down up-down Längstplatzierter Charthit Chart-Rekord: Rap-Song von Apache 207 löst „Last Christmas“ ab Von dpa | 13.03.2023, 07:48 Uhr

Viele Jahre war „Last Christmas“ der am längsten in den deutschen Single-Charts platzierte Hit. Nun zog ein deutschsprachiges Lied von 2019 an dem jährlich wiederkehrenden Weihnachtspopsong vorbei.