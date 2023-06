Cathy Hummels Foto: Felix Hörhager/dpa up-down up-down Influencerin Cathy Hummels veranstaltet privaten Flohmarkt Von dpa | 17.06.2023, 15:20 Uhr

Flohmarkt in einer Villa? So hat sich Cathy Hummels von ihren Möbel und einem Teil ihrer Kleidung verabschiedet. „Warum also nicht ein Happening daraus machen?“