Polizeieinsatz nach einer Bombendrohung an den Berufsbildenden Schulen in Buxtehude: Alle Schüler mussten evakuiert werden. Polizeieinsatz in Buxtehude Bombendrohung im Norden: Schule evakuiert – Suche nach Sprengsatz Von dpa, mma | 06.02.2023, 15:00 Uhr

Wegen einer Bombendrohung rückt die Polizei an einem Schulzentrum an: Die Einsatzkräfte suchen nach Sprengstoff in dem Gebäude.