Am 8. Dezember findet bundesweit ein Warntag statt, um die Bevölkerung auf einen eventuellen Notfall vorzubereiten. Test am 8. Dezember Probe für den Ernstfall: So können Sie sich auf den bundesweiten Warntag vorbereiten Von dpa | 05.12.2022, 15:34 Uhr

Wie erreicht man möglichst viele Menschen, wenn zum Beispiel Hochwassergefahr droht? Die Antwort: Über ein möglichst breitgefächertes Warnsystem. Wie gut das funktioniert, will die Bundesregierung am 8. Dezember, dem bundesweiten Warntag, testen. Was Sie dafür im Vorfeld tun sollten.