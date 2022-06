Die Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ ist zu Hausdurchsuchungen ausgerückt. FOTO: Carsten Rehder/dpa Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ Bundesweite Durchsuchungen nach Hass-Äußerungen im Internet Von dpa | 20.06.2022, 10:03 Uhr

Am Dienstag beginnt der Prozess wegen der Tötung an zwei Polizisten in Kusel in Rheinland-Pfalz. Nun sind Beamte der Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ zu bundesweiten Hausdurchsuchungen ausgerückt.