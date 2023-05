Armando Rodrigues de Sá Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb up-down up-down Zeitgeschichte Bundeskunsthalle: Deutschland als Einwanderungsland Von dpa | 25.05.2023, 10:06 Uhr

Thema Migration: Eine Ausstellung in Bonn erinnert unter anderem an einen Armando Rodrigues de Sá aus Portugal, der 1964 als „einmillionster Gastarbeiter“ in der Bundesrepublik empfangen wurde.