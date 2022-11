"Hui Buh und das Hexenschloss" Foto: -/Warner Bros. GmbH/dpa up-down up-down KInderfilm „Bully“ Herbig kehrt als Schlossgespenst Hui Buh zurück Von dpa | 02.11.2022, 12:43 Uhr

Als Schlossgespenst Hui Buh spukt Michael „Bully“ Herbig diesen Herbst wieder in den Kinos. Der Kinderfilmklassiker kehrt in einer Fortsetzung mit alten und neuen Gesichtern zurück - diesmal geht es in den Hexenwald.