ARCHIV - US-Sänger Bruce Springsteen singt. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press/AP/dpa/Archivbild FOTO: Nathan Denette Musik Bruce Springsteen kündigt Tour an: Kommt auch nach Hamburg Von dpa | 24.05.2022, 08:53 Uhr

Der „Boss“ kommt für drei Konzerte nach Deutschland. Und dabei will Bruce Springsteen mit seiner Band auch in Hamburg Halt machen. Wann er in der Hansestadt sein wird, hat der Musiker nun online verraten.