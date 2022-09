Broadway: Musical «Phantom der Oper» Foto: Kathy Willens/AP/dpa up-down up-down Musical Broadway: „Phantom der Oper“ wird im Februar eingestellt Von dpa | 18.09.2022, 14:34 Uhr

35 Jahre lang wird das „Phantom“ am Broadway gelaufen sein, wenn in wenigen Monaten der letzte Vorhang gefallen ist. Was ist der Grund, das Stück jetzt abzusetzen?